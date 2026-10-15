Один крок Вашингтона та фронт зміниться: чому Україна не зможе продовжувати війну без США

Україна, як і раніше, залежить від американських розвідувальних можливостей, супутникового зв'язку та постачання протиракетних засобів. Якщо Вашингтон обмежить цю підтримку, наслідки можуть вийти далеко за межі роботи безпілотників і торкнутися здатності країни відбивати російські атаки. Про це пише The Economist.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Видання звертає увагу на події ночі з 12 на 13 жовтня, коли російські ракети вразили цілі у Києві практично без звичного попереднього попередження, що базується на розвідувальних даних. 13 жовтня президент США Дональд Трамп стверджував, що обмін інформацією продовжується. Проте менш ніж за добу українські офіційні особи повідомили про обмеження у роботі терміналів Starlink, які використовуються ударними безпілотниками.

За даними української сторони, зв'язок почав пропадати за швидкості руху близько 160 км/год, через що деяким підрозділам довелося скасовувати операції. Джерело в українській військовій розвідці заявило, що майже всі можливості України завдавати ударів на середній дальності залежать від Starlink.

Не менш важливою є американська розвідка. Україна використовує комерційні супутникові знімки та власні можливості спостереження, проте вони не забезпечують такої ж оперативності та деталізації, як американські дані. США також надають інструменти штучного інтелекту для аналізу інформації, повноцінної заміни яким у Європі поки що немає.

Особливу тривогу викликає можливе припинення постачання програми PURL. За даними публікації, від неї залежить значна частина постачання України ракетами-перехоплювачами Patriot, а також боєприпасами для винищувачів F-16. Європейські країни постачають власні системи ППО, включаючи SAMP/T, але українські військові вказують на відсутність рівноцінної заміни на американські можливості.

The Economist нагадує, що колишнє короткочасне призупинення обміну розвідданими вже ускладнювало використання європейських крилатих ракет, переданих Україні. Нове обмеження могло б утруднити виявлення російських ракет та планування операцій у глибині російської території.

При цьому видання зазначає, що на момент публікації американська розвідувальна підтримка українських ударів тривала. Отже, йдеться про ризик, а не про підтверджене повне припинення співробітництва.

Головний висновок матеріалу полягає у тому, що стійкість української оборони визначається не лише кількістю зброї на фронті. Доступ до супутникового зв'язку, своєчасних розвідданих та засобів перехоплення залишається критично важливою перевагою, яку Європа поки що не здатна повністю відтворити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа дозрів новий план щодо заморожених мільярдів Росії: чому Європа проти.



