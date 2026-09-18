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Опитування виборців перед голосуванням: Трамп може зазнати серйозної поразки

Перевага у ключових сферах: соціологи NYT зафіксували 51% підтримки Демократичної партії на виборах до Конгресу

18 вересня 2026, 18:56
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Недилько Ксения

У Сполучених Штатах Америки оприлюднили свіжі дані масштабного предвиборчого моніторингу, які демонструють упевнене лідерство чинної провладної партії у контексті майбутнього голосування до законодавчого органу країни. Нові аналітичні графіки відображають не лише загальні партійні симпатії громадян, а й детальний зріз довіри до політичних сил у розрізі найважливіших соціально-економічних криз.

Опитування виборців перед голосуванням: Трамп може зазнати серйозної поразки

Ілюстративне фото

Аналітики соціологічної служби зафіксували чітку цифрову різницю між головними конкурентами за місця у Капітолії.

Опитування виборців перед голосуванням: Трамп може зазнати серйозної поразки - фото 2

"Якби загальні вибори до Конгресу відбулися сьогодні, кандидат від якої партії мав би більше шансів отримати ваш голос у вашому окрузі? — саме таке ключове запитання ставили дослідники американцям під час формування репрезентативної вибірки, зазначаючи, що результати відображають позицію громадян, які точно планують прийти на дільниці. Автори соціологічного звіту The New York Times констатують: — Серед ймовірних виборців кандидат-демократ отримує солідну підтримку на рівні 51%, тоді як представник Республіканської партії може розраховувати на 43% голосів".

Окрім прямого рейтингу електоральних симпатій, публікація містить глибокий аналіз тематичного лідерства, де демократи зуміли обійти опонентів майже за всіма стратегічними напрямками внутрішньої та зовнішньої політики.

Опитування виборців перед голосуванням: Трамп може зазнати серйозної поразки - фото 2

"Незалежно від того, як ви збираєтеся голосувати, скажіть, якій партії ви довіряєте краще справлятися з кожним із наведених питань, — наводять журналісти NYT формулювання другого блоку дослідження, що демонструє серйозний кредит довіри до чинного курсу адміністрації. Порівнюючи показники за основними маркерами, експерти Коледжу Сієна підкреслюють: — Найбільший розрив зафіксовано у сфері охорони здоров'я, де перевага демократів становить відчутні 24% (60% проти 36%). Крім того, Демократична партія утримує першість у питаннях протидії імміграційним викликам (52% проти 45%), оптимізації дефіциту бюджету (51% проти 41%), стабілізації економіки (51% проти 45%) та зниження вартості життя (51% проти 43%)".

Згідно з графіками, представники Демократичної партії також виявилися переконливішими для виборців у питаннях курування міжнародних воєнних конфліктів (паритет 50% проти 43%) та врегулювання ізраїльсько-палестинського протистояння (49% проти 38%). Єдиною сферою, де республіканці змогли продемонструвати мінімальне лідерство, виявився сектор контролю та розвитку штучного інтелекту — тут опозиція випередила опонентів на 2% (42% довіри проти 40%). Робота соціологів демонструє високий рівень консолідації демократичного електорату напередодні вирішального політичного протистояння в країні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сполучені Штати Америки розпочали внутрішній перегляд своєї глобальної оборонної стратегії, що може призвести до найбільшої реконфігурації американської військової присутності на європейському континенті з часів завершення Холодної війни. Наразі у вищому армійському командуванні США тривають закриті дискусії щодо оптимізації витрат та доцільності утримання великих тилових баз у Західній Європі.



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