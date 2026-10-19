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Пауза на 60 днів: Марко Рубіо пояснив, чому Трамп відклав санкції проти Росії

Марко Рубіо: Білий дім перевіряє, чи здатні переговори між Києвом та Москвою зупинити катастрофу

19 жовтня 2026, 09:28
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Недилько Ксения

Держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням резонансного рішення Дональда Трампа відкласти на два місяці введення жорстких обмежень проти Російської Федерації. За словами очільника американського зовнішньополітичного відомства, тимчасове заморожування штрафних заходів, передбачених нещодавно ухваленим "законом Грема", є тактичним кроком Вашингтона. Це зроблено для того, щоб оцінити реальний потенціал поточного дипломатичного процесу.

Пауза на 60 днів: Марко Рубіо пояснив, чому Трамп відклав санкції проти Росії

Марко Рубіо

"Він хоче побачити, чи є шанс, що переговори, які зараз тривають з Україною та Росією, приведуть до чогось позитивного, — підкреслив Рубіо, аргументуючи логіку дій глави Білого дому, який прагне знайти дипломатичний вихід із кризи. — І допоможуть уникнути ще одного катастрофічного року війни та конфлікту".

Офіційний Вашингтон розглядає цю 60-денну паузу як своєрідне вікно можливостей для сторін, що дасть змогу виявити готовність до реального діалогу без негайного посилення санкційного тиску.

Як зазначають аналітики видання Reuters, цей крок Трампа вже викликав серйозне занепокоєння в Києві та серед частини американських конгресменів, які вважають будь-які послаблення для Москви передчасними. Проте в адміністрації США наполягають, що хочуть використати цей час для ретельного аналізу всіх ризиків та перевірки намірів Кремля на тлі укладених раніше домовленостей щодо постачання енергоносіїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія пропонує провести у листопаді зустріч лідерів Росії, США та Китаю, на якій може обговорюватися завершення війни проти України. При цьому президента України Володимира Зеленського, судячи з наявної інформації, запрошувати на переговори не планують. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю The Wall Street Journal.



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