«Пекельні санкції» проти Росії: чим закінчилося фінальне голосування Палати представників

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає розширення повноважень президента США Дональда Трампа та дозволяє йому вводити мита до 100% проти держав, які набувають російських енергоресурсів або допомагають обходити введені проти Москви обмеження.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Законопроект також передбачає додаткові заходи щодо російських чиновників, банків та так званого "тіньового флоту". Водночас документ продовжує чинні санкційні обмеження проти Ірану.

За даними, наведеними в матеріалах про голосування, необхідний для ухвалення поріг було подолано ще до закінчення підрахунку голосів. У поданому результаті вказано 252 голоси "за" та 154 "проти". При цьому наступні повідомлення американських ЗМІ наводять інший підсумок — 262 голоси проти 159.

Серед республіканців переважна більшість підтримала ініціативу: 197 конгресменів проголосували за, шестеро виступили проти. Демократична фракція розділилася значно сильніше: 54 представники підтримали документ, 148 проголосували проти. Законопроект також отримав голос незалежного конгресмена.

Особлива увага в документі приділена країнам, які продовжують закуповувати російське паливо. Можливість запровадження високих тарифів покликана створити додатковий економічний тиск як безпосередньо на Росію, а й у її торгових партнерів.

Таким чином, остаточне рішення щодо застосування передбачених законом інструментів залежатиме від Білого дому та позиції Трампа. Сам документ створює для президента значно ширші можливості використовувати торгові тарифи як частину тиску на Москву та держави, які продовжують співпрацю з російським енергетичним сектором.

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