Пентагон готує рекордний контракт: США терміново нарощують випуск потужної зброї

Міністерство оборони США попередньо домовилося з Raytheon, підрозділом RTX, про багаторічний контракт вартістю $20,7 млрд. на прискорене виробництво ракет AMRAAM. Про це повідомляє Reuters.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Вашингтон прагне заповнити запаси озброєнь, які були суттєво задіяні через війни на Близькому Сході, операції США та військову допомогу союзникам, включаючи Україну. AMRAAM використовують як авіаційні ракети класу "повітря – повітря", і у складі зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

NASAMS застосовуються для захисту Вашингтона і перебувають на озброєнні понад десяток країн, серед яких Україна, Оман та Катар. Тому збільшення виробництва AMRAAM має значення як для американських збройних сил, але й постачання союзникам.

Передбачувана угода стала частиною масштабнішої програми Пентагону з прискорення випуску боєприпасів. Раніше аналогічним чином було укладено контракт із Lockheed Martin вартістю $58,6 млрд на виробництво перехоплювачів Patriot. Розрахована на сім років програма має тривати до 2032 фінансового року.

Проте реалізація багаторічної угоди з Raytheon поки що залежить від Конгресу США. Законодавці ще виділили необхідні кошти на повного виконання майбутніх зобов'язань. Через це виробники можуть відкладати великі інвестиції у розширення заводів, закупівлю компонентів та збільшення виробничих потужностей.

RTX вже збільшує випуск AMRAAM. Компанія заявила, що 2025 року майже вдвічі збільшила виробництво ракет порівняно з попереднім роком. Раніше корпорація також оголосила про плани випускати щонайменше 1900 AMRAAM щорічно.

Нова ініціатива відбиває прагнення Пентагону одночасно відновити американські запаси та збільшити можливості оборонної промисловості. Для США питання стало особливо актуальним після масштабного постачання озброєнь союзникам та використання власних боєприпасів у військових операціях.

Тепер ключовим питанням залишається те, наскільки швидко Конгрес забезпечить фінансування, необхідне перетворення попередньої домовленості на повноцінну багаторічну програму виробництва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — знову глухий кут: чому війна в Ірані може розгорітися ще більше.



