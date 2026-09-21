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Перед зустріччю Зеленського та Трампа, Венс зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про завершення війни в Україні та зустріч Зеленського з Трампом

21 вересня 2026, 20:20
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Slava Kot

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України зрештою буде завершена, попри складність конфлікту. За його словами, врегулювання війни є лише питанням часу, а Вашингтон очікує позитивних зрушень у дипломатичному процесі.

Перед зустріччю Зеленського та Трампа, Венс зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Венс зазначив, що найближчі контакти президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським можуть дати новий імпульс переговорам щодо закінчення війни в Україні.

"Я впевнений, що буде досягнуто певного хорошого прогресу", — заявив американський віцепрезидент, коментуючи майбутню зустріч двох президентів.

Венс визнав, що російсько-українська війна є одним з найскладніших міжнародних конфліктів для врегулювання. Однак він наголосив, що адміністрація Трампа не збирається відмовлятися від спроб знайти рішення для закінчення війни.

"Чи думаю я, що зрештою це буде вирішено? Так, це лише питання часу", — сказав Венс.

Заява віцепрезидента США прозвучала напередодні зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку. Український президент повідомив, що сторони домовилися провести переговори під час Генеральної асамблеї ООН. За словами Зеленського, зустріч може мати важливе значення для подальшого дипломатичного процесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва. Президент заявив, що Київ готовий до кроків для деескалації, якщо Москва також демонструватиме готовність до припинення агресії.
Також "Коментарі" писали, що дипломат розповів про несподіваний фетиш Путіна щодо України.



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Джерело: https://x.com/clashreport/status/2102048355635376169
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