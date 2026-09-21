Перед зустріччю Зеленського та Трампа, Венс зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

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Slava Kot
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України зрештою буде завершена, попри складність конфлікту. За його словами, врегулювання війни є лише питанням часу, а Вашингтон очікує позитивних зрушень у дипломатичному процесі.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел
Венс зазначив, що найближчі контакти президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським можуть дати новий імпульс переговорам щодо закінчення війни в Україні.
Венс визнав, що російсько-українська війна є одним з найскладніших міжнародних конфліктів для врегулювання. Однак він наголосив, що адміністрація Трампа не збирається відмовлятися від спроб знайти рішення для закінчення війни.
Заява віцепрезидента США прозвучала напередодні зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку. Український президент повідомив, що сторони домовилися провести переговори під час Генеральної асамблеї ООН. За словами Зеленського, зустріч може мати важливе значення для подальшого дипломатичного процесу.