Переговори Трампа з Москвою отримали продовження: чим завершився візит Дмитрієва до США

Представник російського керівництва Кирило Дмитрієв провів у Нью-Йорку зустріч зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

США. Фото: із відкритих джерел

За даними телеканалу, переговори відбулися 24 вересня. Однією з головних тем стали подальші відносини між Вашингтоном та Москвою, а також питання, пов'язані із можливим завершенням російсько-української війни.

Дмитрієв прибув до Нью-Йорка саме для продовження контактів між російською та американською сторонами. Як зазначає CNN, нинішня зустріч стала частиною дипломатичних зусиль, які продовжуються після контактів представників президента РФ Володимира Путіна з американською стороною на початку вересня.

Сам факт нових переговорів вказує на збереження окремого каналу комунікації між Москвою та Вашингтоном. При цьому публічно про конкретні домовленості, досягнуті під час зустрічі Дмитрієва з Віткоффом та Кушнером, не повідомляється.

Для переговорного треку довкола війни Росії проти України принциповим залишається питання можливих подальших кроків США та РФ. Поки що залишається незрозумілим, які саме пропозиції сторони готові обговорювати і наскільки вони можуть бути пов'язані з потенційними домовленостями про припинення бойових дій.

Зустріч у Нью-Йорку також показує, що Москва продовжує робити ставку на прямий діалог із адміністрацією Трампа. Наступним етапом може стати подальше обговорення параметрів можливого врегулювання та відносин між двома країнами.

При цьому, позиція України залишається окремим ключовим фактором будь-якого потенційного переговорного процесу. Конкретні результати нинішніх контактів між американськими та російськими представниками поки що публічно не розкриті.

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