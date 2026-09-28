Перемир'я ще ближче: Трамп заявив, що Зеленський дав йому важливу обіцянку

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського скоротити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами американського лідера, український президент нібито відповів, що Київ "ймовірно, так і вчинить". При цьому окремого підтвердження цієї репліки з боку Зеленського чи його офісу поки що не надходило.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп розповів журналістам, що російські НПЗ стали однією з причин, через які ситуація з енергетикою викликає у нього особливе занепокоєння. За його словами, Україна завдає ударів по об'єктах, де переробляється значний обсяг російської нафти, зокрема для виробництва дизельного палива.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають", — заявив Трамп, пов'язуючи те, що відбувається з війною, що триває між Росією та Україною.

Американський президент пояснив своє прохання тим, що атаки на російську нафтову інфраструктуру здатні мати наслідки далеко за межами Росії. Він заявив, що подальша руйнація переробних потужностей може створити "світову проблему".

На запитання журналістів про реакцію Зеленського Трамп переказав його відповідь: "Ну, ми, мабуть, так і вчинимо". Однак це формулювання відоме виключно зі слів глави Білого дому і не є прямою цитатою українського президента, підтвердженого його офісом.

Раніше українські удари по російській нафтовій інфраструктурі неодноразово ставали предметом міжнародної уваги. Київ при цьому пов'язує такі атаки з необхідністю обмежити можливості Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Тепер заява Трампа додає новий фактор цієї дискусії: Вашингтон одночасно намагається впливати на хід війни і враховувати наслідки атак на російський енергетичний сектор для світового ринку.

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