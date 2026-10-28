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Після виборів у США Трамп нещадно помститься Зеленському: озвучено страшний сценарій для України

Колишній високопосадовець Пентагону Ян Бжезінський побоюється, що Трамп може звинуватити Київ у можливих електоральних невдачах республіканців

28 жовтня 2026, 10:10
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Клименко Елена

Політика президента США Дональда Трампа щодо України може стати ще жорсткішою після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Американський лідер може спробувати покласти на Київ відповідальність за можливі невдачі республіканців, що посилить напруженість у відносинах із Володимиром Зеленським. Про це заявив старший науковий співробітник Atlantic Council, колишній високопосадовець Пентагону Ян Бжезінський.

Після виборів у США Трамп нещадно помститься Зеленському: озвучено страшний сценарій для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експерт припустив, що результати голосування можуть спричинити серйозні внутрішньополітичні проблеми для Трампа. Якщо республіканці втратять позиції, президент може зосередитися на пошуку винних і конфліктах усередині США. Водночас не виключено, що він ставитиме під сумнів результати виборів.

"Можливо, я не настільки схильний до тривожних прогнозів, як у деяких наведених вами сценаріях, але мене справді непокоїть, яким буде курс США після виборів у листопаді", — наголосив Бжезінський. 

За його оцінкою, Трамп може пов’язати можливу поразку республіканців із високими цінами на пальне та звинуватити в цьому європейських партнерів і Україну. Зокрема, американський президент може стверджувати, що енергетична політика Києва впливає на вартість нафти й газу.

"Але водночас Трамп, імовірно, спробує перекласти провину за свою поразку на Європу, а особливо на Україну. Його логіка буде такою: республіканці програли через високі ціни на пальне. А ціни зросли, бо європейці не підтримали його війну проти Ірану, а Україна своїми ударами по російській енергетичній інфраструктурі нібито сприяла подорожчанню нафти та газу", — пояснив експерт. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й може надалі загострюватися. Він також прокоментував телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з очільником Кремля Володимиром Путіним.



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Джерело: https://espreso.tv/svit-tramp-mozhe-stati-shche-bilsh-vorozhim-do-ukraini-pislya-viboriv-u-ssha-bzhezinskiy
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