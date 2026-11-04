Пів мільярда доларів на вітер: Ілон Маск іронічно відреагував на історичну поразку республіканців

Американський мільярдер Ілон Маск, який став головним спонсором Республіканської партії США на проміжних виборах, із гумором прокоментував неочікуваний програш своїх ставлеників. Попри рекордні в історії американської політики фінансові вливання, результати голосування виявилися невтішними для консерваторів.

Дональд Трамп і Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

"Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали", — дотепно зазначив винахідник у своїй соцмережі X, реагуючи на підрахунок голосів.

Як повідомляють аналітики видання The New York Times, Маск встановив абсолютний рекорд, пожертвувавши під час цієї кампанії більше коштів, ніж будь-який інший індивідуальний донор за один електоральний цикл — загальна сума його чеків сягнула колосальних 474 мільйонів доларів.

Найболючішої поразки бізнесмен зазнав у Техасі, де він особисто намагався змінити баланс сил. Зі своїх фондів Маск виділив 168 мільйонів доларів суто на фінансування республіканського кандидата Кена Пакстона.

Втім, навіть такі фінансові ресурси не допомогли республіканцям втримати позиції у традиційно консервативному регіоні. За підсумками голосування, перемогу в штаті виборов представник Демократичної партії Джеймс Таларіко. Цей результат став справжньою політичною сенсацією, оскільки Демократична партія не вигравала вибори в Техасі протягом останніх 38 років, що свідчить про серйозні зміщення в електоральних уподобаннях американців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії вже оцінили, чому Трамп програв у США.