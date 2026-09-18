План для Трампа і Хегсета: у США розглядають чотири сценарії урізання оборонної присутності в ЄС

Сполучені Штати Америки розпочали внутрішній перегляд своєї глобальної оборонної стратегії, що може призвести до найбільшої реконфігурації американської військової присутності на європейському континенті з часів завершення Холодної війни. Наразі у вищому армійському командуванні США тривають закриті дискусії щодо оптимізації витрат та доцільності утримання великих тилових баз у Західній Європі.

Дональд Трамп і Піт Хегсет. Фото з відкритих джерел

За даними авторитетного медіа NBC News, американське оборонне відомство вивчає кілька варіантів оптимізації закордонних гарнізонів.

"Пентагон розглядає скорочення американського військового контингенту в Європі щонайменше на 25 тисяч осіб, а один із варіантів передбачає виведення до 40 тасяч військовослужбовців — фактично половини нинішньої чисельності, — діляться інсайдерською інформацією американські та європейські високопосадовці, зазначаючи, що фінального вердикту у цій справі ще не винесено. Джерела додають: — Найсильніше це скорочення може торкнутися Німеччини, Італії та Іспанії. Наприклад, лише у ФРН зараз дислокуються близько 36 тисяч наших солдатів".

Повідомляється, що профільні фахівці розробили чотири окремі моделі розвитку подій, які охоплюють трансформацію сухопутних, військово-морських та повітряних підрозділів. Головний фокус уваги зміщується з пасивного стримування в тилу на активне посилення кордонів Альянсу.

"Розглядаються чотири сценарії, причому частина підрозділів можуть не вивести з Європи, а перекинути ближче до східного флангу НАТО, — пояснюють військові аналітики, деталізуючи внутрішній графік ухвалення рішень у Вашингтоні. Кореспонденти підкреслюють: — Остаточну рекомендацію міністру оборони Піту Хегсету очікують 6 листопада, після чого ці пропозиції офіційно представлять Дональду Трампу".

Паралельно з намірами послабити присутність у Німеччині, Білий дім веде активний діалог із Варшавою щодо розширення військового партнерства. Чинний президент США Дональд Трамп у своїй заяві від 17 вересня вже публічно наголосив на "значному прогресі" у переговорному процесі стосовно будівництва абсолютно нового військового об'єкта для армії США на польській території. Такий крок покликаний збалансувати архітектуру безпеки та продемонструвати непохитність намірів Вашингтона захищати безпосередні кордони союзників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Трамп заявив, що в Україні під ракетами безпечніше, ніж в Північній Кароліні.