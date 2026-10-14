«Подарунок Путіну та зрада України»: сенатори США виставили жорстку вимогу Трампу

У Конгресі США наростає невдоволення рішеннями адміністрації Дональда Трампа щодо Росії. Дванадцять сенаторів – шість демократів та шість республіканців – направили президентові листа з вимогою скасувати домовленість, що дозволяє Росії продавати дизельне паливо на світових ринках. Звернення опубліковане на сайті сенатора-демократа Річарда Блюменталя.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Автори листа вважають, що таке рішення суперечить інтересам національної безпеки США та підриває підтримку України у війні проти Росії. Сенатори виступили з жорсткою оцінкою угоди, назвавши її поступкою Москві на шкоду американським союзникам.

"Ця угода є подарунком для нашого ворога та зрадою наших союзників; його потрібно скасувати", — заявили законодавці, звертаючись до Трампа.

Під документом підписалися демократи Річард Блюменталь, Кріс Кунс, Дік Дурбін, Джек Рід, Джин Шахін та Шелдон Уайтхаус. Республіканську сторону представили Алан Армстронг, Сьюзан Коллінз, Джон Корнін, Мітч Макконнелл, Ліза Мурковскі та Том Тілліс.

Крім скасування домовленості, сенатори вимагали від президента задіяти санкційні механізми, передбачені законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану у 2026 році. На їхню думку, економічний тиск необхідно поширити не лише на Москву, а й на її ключових партнерів, зокрема, Китай.

Законодавці переконані, що посилення обмежень дозволить Вашингтону зміцнити позиції на переговорах та наблизити завершення війни. При цьому вони наголосили: мирна угода має гарантувати Україні суверенітет, безпеку та захист демократичних цінностей.

На завершення звернення сенатори закликали Трампа вийти зі спірної домовленості, скасувати Генеральну ліцензію №135 та застосувати передбачені законом санкційні повноваження. Тепер питання полягає в тому, чи дослухається Білий дім до міжпартійного тиску, чи продовжить дотримуватися власної лінії у відносинах із Москвою.

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