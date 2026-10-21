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«Подивимося, чого це варте»: Трамп розповів, що отримають США в обмін на допомогу Україні

Плата за підтримку: Білий дім наполягає на отриманні корисних копалин України за $350 млрд допомоги

21 жовтня 2026, 10:47
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Недилько Ксения

Дональд Трамп заявив про вигоду від домовленостей із Києвом, підкресливши, що у відповідь на надану фінансову та військову підтримку Вашингтон забезпечив собі доступ до стратегічних українських ресурсів. Водночас експерти та офіційні документи наголошують, що угода про надра не передбачає передачі українських земель чи корисних копалин у власність США.

«Подивимося, чого це варте»: Трамп розповів, що отримають США в обмін на допомогу Україні

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів зауважив, що колосальні обсяги фінансування, виділені для України, вимагали аналогічних кроків назустріч з боку Києва.

"Ми надали Україні багато допомоги, — наголосив Трамп, пояснюючи логіку укладеної домовленості. — І я наполягав на тому, щоб отримати щось за ці гроші, і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали тощо".

Очільник Білого дому вважає, що такий крок є цілком справедливим, зважаючи на суму підтримки, яку він оцінює у 350 мільярдів доларів. Наразі американська сторона прагне оцінити потенційний масштаб цієї співпраці.

"Подивимося, у що це виллється", — зауважив Трамп, коментуючи майбутні перспективи використання ресурсів.

Що насправді передбачає контракт?

Попри гучні політичні заяви з-за океану про отримані "території", юридична площина підписаних документів виглядає інакше. Документи про спільні інвестиції та розробку українських мінеральних багатств мають виключно рамковий характер економічного партнерства.

Угода про залучення капіталу в український видобувний сектор не означає, що Україна відмовляється від суверенітету чи передає свої території та природні багатства у пряме володіння Уряду США. Йдеться про взаємовигідні інвестиційні інструменти, які покликані стимулювати відбудову країни та інтегрувати стратегічну сировину в західні виробничі ланцюжки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вибори до Конгресу можуть посилити тиск Вашингтона на Київ.



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