Російський диктатор Володимир Путін, за деякими припущеннями, може володіти компроматом на Дональда Трампа. Таку думку висловив генерал-лейтенант СБУ у відставці та п'ятиразовий народний депутат Григорій Омельченко. Він переконаний, що цей компромат є настільки серйозним, що може призвести до "політичної смерті" президента США.

Фото: з відкритих джерел

Як підкреслив Омельченко, раніше циркулювала інформація, що радянський КДБ начебто завербував Трампа ще у 1980-х роках. Крім того, російські олігархи, за його словами, неодноразово допомагали Трампу уникнути банкрутства.

За словами Омельченка, існує інший фактор, якого Трамп боїться найбільше — його можливий зв’язок зі справою Джеффрі Епштейна.

"Епштейн працював на розвідки МІ6, Моссаду, ЦРУ, а також на зовнішню розвідку Росії. Його водієм був громадянин Росії — агент ФСБ. Епштейн особисто зустрічався з Путіним. Увесь цей 'міжнародний центр' розпусти та сексуального насильства він передав Путіну. Путін міг використати це, щоб тиснути на Трампа", — вважає Омельченко.

Смерть Епштейна у 2019 році викликає багато підозр, адже деякі вважають, що Трамп міг бути зацікавлений у його усуненні. У липні того ж року Епштейна звинуватили в торгівлі людьми і примусі неповнолітніх до проституції, а вже у серпні його знайшли мертвим у камері.

Існує багато чуток про так званий "список Епштейна", до якого начебто входять високопосадовці та відомі особи, причетні до злочинів. Це породило припущення, що і Трамп може бути залученим до цієї справи. Крім того, ходили чутки про лист від Трампа до Епштейна. Втім, сам Трамп стверджував, що порвав стосунки з Епштейном понад 20 років тому, і що це означало кінець їхньої дружби.

