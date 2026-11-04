Політичний землетрус у США: хто за крок від нового контролю над Конгресом

Проміжні вибори США обертаються серйозним політичним поразкою республіканців. Демократична партія спромоглася перехопити кілька сенатських місць у штатах, які тривалий час вважалися надійною територією її політичних суперників. Водночас, демократи зміцнюють позиції в Палаті представників і, згідно з прогнозами американських ЗМІ, можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних політичних сигналів стала перемога колишнього губернатора-демократа Роя Купера у Північній Кароліні. Він обійшов республіканця Майкла Уотлі, якого підтримував Дональд Трамп. Цей результат є особливо показовим: демократи не вигравали сенатські вибори в штаті з 2008 року.

Ще більш несподіваним виявився результат у Південній Кароліні. Демократ Енні Ендрюс перемогла республіканку Дарлін Грем і стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату. Востаннє демократи перемагали тут на сенатських виборах 1998 року.

Поки що партія утримує і власні позиції. CNN повідомив про перемогу Джона Оссоффа у Джорджії, а Associated Press – про перемогу демократа у Нью-Гемпширі.

Однак остаточна боротьба за більшість ще продовжується. Серед ключових штатів залишаються Техас, Огайо, Мічіган, Мен, Айова, Аляска та Канзас. Попередні результати у кількох із них дають демократам перевагу, хоча підрахунок голосів не завершено.

Не менш серйозні зміни відбуваються у Палаті представників. З 435 місць демократам для більшості необхідно отримати 218. За даними CNN, вони вже відібрали у республіканців щонайменше п'ять округів, включаючи території Північної Кароліни та Кентуккі, де Трамп раніше здобув переконливі перемоги.

Прогнози Associated Press, CNN, NBC News, CBS News та CNBC вказують на можливу зміну політичного балансу у Вашингтоні. Якщо тенденція збережеться, республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом, що суттєво ускладнить реалізацію політичного порядку денного Трампа.

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