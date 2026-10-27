Полювання, секретність і російський бізнесмен: відкрилися нові деталі поїздки сина Трампа до Монголії

Дональд Трамп-молодший, син президента США Дональда Трампа, під час поїздки до Монголії у серпні провів кілька днів у компанії російського бізнесмена Умара Кремльова. Про це повідомляє Financial Times, яка вивчила обставини подорожі та пересування учасників.

Дональд Трамп-молодший. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Трамп-молодший прибув до Улан-Батора, після чого вирушив до мисливського табору в аймаку УВС. Під час поїздки він здобув аргалі – дикого барана, який перебуває під загрозою зникнення. FT зазначає, що з 2019 року американець полював у Монголії на таких тварин як мінімум ще двічі.

Оскільки Трамп-молодший входить до сім'ї чинного президента США, його супроводжували співробітники Секретної служби. Згідно з федеральними документами, американське посольство в Улан-Баторі сплатило проживання охорони в період з 23 серпня по 6 вересня на суму 18 715 доларів.

Як пише FT, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, залишив прес-конференцію в Казахстані та вилетів до Монголії нічним чартерним рейсом. Його супроводжував Артур Мартіросов, партнер російського венчурного фонду "Схід", що знаходиться під санкціями США.

Джерела видання стверджують, що Трамп-молодший та Кремльов уникали спільних знімків. Після двох днів разом російський бізнесмен повернувся до Улан-Батора, а потім вирушив до Якутська на боксерський поєдинок. Син американського президента залишився у Монголії ще приблизно на тиждень.

Пізніше Трамп-молодший зустрівся за вечерею з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом. Повідомлення про обговорення двосторонніх відносин та ділових можливостей, опубліковане представником уряду, згодом видалили.

Представник Трампа-молодшого охарактеризував зустріч із Кремльовим як неофіційне спілкування під час відпочинку. FT також нагадує, що раніше вони зустрічалися у Стамбулі, де американець називав російського функціонера своїм другом.

При цьому публікація не доводить, що подорож була пов'язана з офіційними політичними домовленостями або рішеннями адміністрації США.

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