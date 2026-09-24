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Порушив протокол і згадав про дружину: Трамп одним словом описав першу леді Китаю

Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна у США та публічно назвав його дружину Пен Ліюань "прекрасною."

24 вересня 2026, 21:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном не обмежився дипломатичними заявами. У своєму дописі в Truth Social він окремо згадав дружину голови КНР Пен Ліюань.

Порушив протокол і згадав про дружину: Трамп одним словом описав першу леді Китаю

Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна у США. Фото: REUTERS

Трамп зустрів Сі Цзіньпіна 24 вересня на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, куди китайський лідер прибув у межах триденного візиту до США. Американський президент організував для нього урочисту зустріч із військовим прольотом.

Порушив протокол і згадав про дружину: Трамп одним словом описав першу леді Китаю - фото 2

Згодом Трамп опублікував у Truth Social схвальний допис про Сі. Президент США заявив, що після особистої зустрічі китайський лідер справив на нього враження "сильного, енергійного і підтягнутого" політика. Окремо Трамп написав про дружину Сі Цзіньпіна Пен Ліюань.

"Пані Сі, звичайно ж, ПРЕКРАСНА!" — заявив Трамп.

Трамп вирішив особисто приїхати на авіабазу Ендрюс, щоб зустріти Сі одразу після його прибуття. Це стало першим випадком із 1962 року, коли президент США залишив Білий дім, щоб зустріти іноземного лідера безпосередньо на авіабазі.

Як пояснила перша леді США Меланія Трамп в ефірі Fox News, рішення було особистим вибором її чоловіка. За її словами, Трамп хотів зустріти Сі одразу після прибуття, оскільки між ними "чудові стосунки".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський після зустрічі з Трампом зробив заяву про "Анкориджські домовленості". За його словами, ці "домовленості" щодо вимог РФ більше не є частиною дипломатичних переговорів.

Також "Коментарі" писали про що торгуватиметься Трамп із Сі: чи є у порядку денному зустрічі місце для України.



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Джерело: https://www.thedailybeast.com/trump-gushes-over-strong-and-fit-communist-dictator/
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