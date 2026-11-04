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"Повернемо Палату у 2028 році": спікер Джонсон зробив гучну заяву про фіаско партії Трампа

Спікер Палати представників розчарований результатами голосування, але обіцяє повернути більшість республіканцям на наступних виборах

4 листопада 2026, 08:20
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Клименко Елена

Спікер Палати представників США Майк Джонсон визнав невтішні результати проміжних виборів до Конгресу, які стали серйозним ударом для Республіканської партії та президента Дональда Трампа. Політик не приховував розчарування, однак уже пообіцяв соратникам повернути контроль над нижньою палатою Конгресу у 2028 році. Про це повідомляє CNN.

"Повернемо Палату у 2028 році": спікер Джонсон зробив гучну заяву про фіаско партії Трампа

Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед прихильниками у Шривпорті, штат Луїзіана, Джонсон подякував президенту Дональду Трампу та віцепрезиденту Джей Ді Венсу за спільну роботу протягом останніх двох років. Він наголосив, що пишається досягненнями адміністрації, попри невдалий для республіканців результат голосування.

Водночас спікер визнав, що підсумки виборів стали для нього особистим розчаруванням. Проте Джонсон запевнив, що партія не збирається відмовлятися від своїх політичних цілей і вже розраховує на реванш.

"Наша робота ще далеко не завершена. Результат виборів анітрохи цього не змінює. Я теж розчарований. Настане 2028 рік, ми повернемо собі Палату і завершимо цю роботу", — заявив він. 

Джонсон також пояснив невдачу республіканців історичною тенденцією, яка традиційно грає проти партії чинного президента під час проміжних виборів. За його словами, утримати більшість у Палаті представників у такій ситуації надзвичайно складно. 

"Лише двічі за 90 років чинний президент здобував або утримував місця для своєї партії в цьому першому дворічному циклі", — зазначив спікер.

Портал "Коментарі" вже писав, чи може особиста зустріч або телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним наблизити завершення війни. 



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