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Повторите долю СРСР: глава ЦРУ в Москві передав Путіну жорстке попередження через війну

Глава ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви міг передати Кремлю попередження про ризики для економіки РФ через затяжну війну.

29 вересня 2026, 21:50
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Slava Kot

Глава ЦРУ Джон Реткліфф під час нещодавнього візиту до Москви передав російському керівництву жорстке попередження щодо перспектив війни проти України та стану економіки РФ. За даними західних ЗМІ, американська розвідка оцінює ситуацію для Кремля як дедалі складнішу та таку, що повторює ситуацію з розпадом СРСР.

Повторите долю СРСР: глава ЦРУ в Москві передав Путіну жорстке попередження через війну

Джон Реткліфф. Фото: AP

Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, з посиланням на дані американської розвідки, ключова проблема Росії може полягати не лише у ситуації на фронті. За оцінкою, яку наводить видання, військове протистояння зайшло у патову ситуацію, тоді як економічні проблеми РФ можуть посилюватися.

У матеріалі йдеться про можливий сценарій, за якого російська економіка не витримає тривалого навантаження, пов’язаного з війною проти України.

"У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але в економічному плані Росія не впорається. Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни", — пише FAZ.

Reuters раніше повідомляв, що під час серпневого візиту Реткліфф зустрічався з представниками російських спецслужб. За словами джерел агентства, темою переговорів була війна в Україні. Інші подробиці зустрічей офіційно не розкривалися.

За інформацією FAZ, оцінка американської розвідки впливає і на політику Вашингтона щодо війни. Головний сигнал Кремлю, за даними видання, полягає у необхідності переходити до переговорів. При цьому джерела припускають, що Москва може спробувати спочатку досягти нових військових переваг узимку, щоб посилити свої позиції перед можливими переговорами.

Окремо повідомляється про сумніви щодо участі Володимира Путіна в саміті G20 у Флориді. За даними німецьких дипломатичних кіл, наразі немає впевненості, що російський диктатор відвідає захід.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому очільник ЦРУ приїхав до Росії: США передали Кремлю терміновий сигнал щодо війни в Україні.



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Джерело: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/treffen-in-new-york-wadephul-fordert-lawrow-zur-deeskalation-auf-accg-201265621.html
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