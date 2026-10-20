Про НАТО Україні доведеться забути: у Трампа позначили жорсткі умови відносин із Києвом

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна стати членом НАТО, підкресливши відсутність офіційної союзницької угоди між Вашингтоном і Києвом. Окрім того, він висловився проти українських атак на російські енергетичні об'єкти. Про це Венс розповів в інтерв'ю програмі 2WAY TONIGHT.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

За словами американського віце-президента, Україна не входить до Північноатлантичного альянсу, і він не вважає за необхідне змінювати цей статус.

"Наскільки я знаю, ми не маємо офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона має вступати до НАТО", — заявив Венс.

При цьому він наголосив, що його оцінка не означає негативного ставлення до української держави та її громадян. Віце-президент назвав Україну гідною захоплення країною, зазначивши, що має багато чудових людей.

Венс також дав зрозуміти, що співпраця між Вашингтоном і Києвом може продовжуватися, проте сторони не зобов'язані дотримуватись однакових позицій з усіх питань.

"Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитися", — пояснив він.

Окремо віце-президент США торкнувся теми ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. На його думку, Україна має припинити подібні атаки. В інтерв'ю Венс не надав докладного переліку умов, за яких Вашингтон готовий підтримувати подальші дії Києва у цьому напрямку.

Заяви американського політика означають його позицію з двох чутливих питань: перспектив євроатлантичної інтеграції України та допустимих методів ведення війни. Членство в НАТО залишається одним із ключових питань української зовнішньої політики, оскільки Київ розглядає гарантії безпеки як найважливіший елемент захисту від майбутньої російської агресії.

При цьому висловлювання Венса самі по собі не означають прийняття нового офіційного рішення НАТО або зміни міжнародних зобов'язань США. Для оцінки подальшого курсу Вашингтона важливими є також заяви президента Дональда Трампа та конкретні рішення американської адміністрації.

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