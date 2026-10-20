logo_ukra

BTC/USD

81681

ETH/USD

2396.18

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Про НАТО Україні доведеться забути: у Трампа позначили жорсткі умови відносин із Києвом
commentss НОВИНИ Всі новини

Про НАТО Україні доведеться забути: у Трампа позначили жорсткі умови відносин із Києвом

Віце-президент США заявив, що Вашингтон не пов'язаний з Україною офіційною союзницькою угодою і закликав Київ припинити атаки на російські енергетичні об'єкти.

20 жовтня 2026, 07:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна стати членом НАТО, підкресливши відсутність офіційної союзницької угоди між Вашингтоном і Києвом. Окрім того, він висловився проти українських атак на російські енергетичні об'єкти. Про це Венс розповів в інтерв'ю програмі 2WAY TONIGHT.

Про НАТО Україні доведеться забути: у Трампа позначили жорсткі умови відносин із Києвом

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

За словами американського віце-президента, Україна не входить до Північноатлантичного альянсу, і він не вважає за необхідне змінювати цей статус.

"Наскільки я знаю, ми не маємо офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона має вступати до НАТО", — заявив Венс.

При цьому він наголосив, що його оцінка не означає негативного ставлення до української держави та її громадян. Віце-президент назвав Україну гідною захоплення країною, зазначивши, що має багато чудових людей.

Венс також дав зрозуміти, що співпраця між Вашингтоном і Києвом може продовжуватися, проте сторони не зобов'язані дотримуватись однакових позицій з усіх питань.

"Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитися", — пояснив він.

Окремо віце-президент США торкнувся теми ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. На його думку, Україна має припинити подібні атаки. В інтерв'ю Венс не надав докладного переліку умов, за яких Вашингтон готовий підтримувати подальші дії Києва у цьому напрямку.

Заяви американського політика означають його позицію з двох чутливих питань: перспектив євроатлантичної інтеграції України та допустимих методів ведення війни. Членство в НАТО залишається одним із ключових питань української зовнішньої політики, оскільки Київ розглядає гарантії безпеки як найважливіший елемент захисту від майбутньої російської агресії.

При цьому висловлювання Венса самі по собі не означають прийняття нового офіційного рішення НАТО або зміни міжнародних зобов'язань США. Для оцінки подальшого курсу Вашингтона важливими є також заяви президента Дональда Трампа та конкретні рішення американської адміністрації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп здивував заявою про Росію та Китай.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9zyNLAI9qu0
Теги:

Новини

Всі новини