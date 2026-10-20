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Путін отримає все від "мирного плану" Трампа: експерт попередив про страшні наслідки для України

Серед ідей, які обговорюються, політолог назвав припинення вогню, відновлення України та можливе послаблення санкцій проти Росії

20 жовтня 2026, 18:00
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Клименко Елена








Політолог Володимир Фесенко звернув увагу на суперечливі ідеї американського мирного плану, які обговорювалися в медіа напередодні переговорів щодо завершення війни в Україні. За його оцінкою, окремі положення потенційної домовленості можуть стосуватися не лише припинення бойових дій, а й масштабних змін у відносинах Росії із Заходом.

Путін отримає все від "мирного плану" Трампа: експерт попередив про страшні наслідки для України

Фото: з відкритих джерел

Серед ідей, про які розповів Фесенко, — припинення вогню по нинішній лінії фронту, створення фінансових фондів для відновлення України та надання Києву гарантій безпеки. Водночас у можливому пакеті домовленостей він побачив і положення, що стосуються повернення Росії на європейський енергетичний ринок.

Зокрема, за переказом політолога, йшлося про можливе відновлення роботи нафтових і газових маршрутів, включно з трубопроводами через територію України та "Північними потоками", а також про поступове зняття санкцій проти Москви. 

"Це явна ідея Віткоффа. Вона суперечлива, неоднозначна", — сказав Фесенко, коментуючи описані пропозиції. 

Політолог підкреслив, що наразі йдеться про ідеї, які ще потребують опрацювання. Тому їх не варто сприймати як остаточно погоджений документ або затверджені умови завершення війни.

На думку Фесенка, особливу увагу слід приділити деталям майбутніх домовленостей. Припинення вогню саме по собі не розв’язує питання довгострокової безпеки України, а послаблення санкцій проти Росії може мати значні економічні та політичні наслідки.

"Диявол, як завжди, в деталях", — наголосив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Володимир Фесенко оцінив заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про характер відносин між Вашингтоном і Києвом. Американський посадовець назвав Україну партнером, але не союзником Сполучених Штатів. На думку експерта, юридично така характеристика відповідає реальному статусу двосторонніх відносин, однак нинішня політика Білого дому викликає дедалі більше запитань.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4-1yu86CgFY
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