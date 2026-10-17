Путін все ж таки отримав бажане: чи справді "законом Грема" більше не запрацює

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який припиняє застосування мит проти Росії, передбачених законом, ініційованим сенатором Ліндсі Гремом. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Білого дому. Як повідомляє Bloomberg, рішення пов'язане, зокрема, зі спробами адміністрації знизити ціни на дизельне паливо перед проміжними виборами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Справжнім я скасовую застосування будь-яких мит, передбачених статтями 112 та 113 закону Грема або цим указом", — йдеться у розпорядженні.

Дональд Трамп також заявив, що надав Конгресу підтвердження відповідності такого рішення національним інтересам США.

Закон передбачав масштабні обмеження проти покупців російських енергоресурсів. Зокрема, йшлося про можливість запровадження 100-відсоткового мита на товари з п'яти найбільших країн – покупців російської нафти, а також 500-відсоткових тарифів на російський енергетичний імпорт у США. Заходи включали і санкції проти російських юридичних.

Однак тепер Білий дім скористався передбаченим законом винятком. Формально мита встановлені, але їхнє застосування призупинено. Це залишає Трампу можливість задіяти тарифи пізніше.

Рішення вписується в плани президента США щодо розширення постачання дизельного палива на світовий ринок за співпраці з Володимиром Путіним. При цьому відмова від мит може ускладнити відносини адміністрації з конгресменами, які виступають за посилення тиску на Москву.

Додатковий ризик – реакція Китаю, Індії та Туреччини, найбільших покупців російської енергетичної продукції. Жорсткі тарифи могли б торкнутися їх торгові інтереси.

Таким чином Вашингтон тимчасово відступив від економічного тиску на Росію. Але збереження мит у правовому полі означає, що це рішення не обов'язково стане остаточним.

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