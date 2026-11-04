Путін вже не зможе викоритстати Трампа проти Україні: озвучено гучну заяву про зміну політики США

Можлива перемога демократів на виборах до Конгресу США може суттєво вплинути на відносини Вашингтону з Москвою. Зокрема, контакти американської адміністрації з Кремлем, які передбачають обговорення спільних економічних проєктів, можуть поступово згортатися. Водночас у Конгресі здатні посилити тиск на Росію через її продовження війни проти України. Про це в коментарі РБК-Україна заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За словами експерта, поки складно прогнозувати, чи відновлять США військову допомогу Україні та якими будуть її обсяги. Однак один із головних політичних наслідків перемоги демократів може бути цілком очевидним — Вашингтон стане менш схильним до зближення з Москвою.

Леонов припускає, що можливості російського диктатора Володимира Путіна домовлятися з президентом США Дональдом Трампом про спільні економічні проєкти, зокрема через представника Кремля Кирила Дмитрієва, суттєво скоротяться. Відповідно, цей напрямок американсько-російських відносин може втратити актуальність.

Крім того, Конгрес може перейти до більш жорстких законодавчих кроків проти РФ. Причиною стануть систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та загибель мирного населення.

Серед можливих ініціатив Леонов назвав визнання Росії державою — спонсором тероризму. На його думку, українській дипломатії варто вже зараз працювати над цим питанням із представниками обох партій у майбутньому складі Конгресу та Сенату.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 3 листопада польським силам безпеки вдалося запобігти черговій російській провокації на кордоні з РФ. Підозрілу активність зафіксували поблизу Калінінградської області, де прикордонники помітили невідомих людей із ліхтарями. Ситуація змусила Варшаву оперативно посилити заходи безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 листопада 2026 року.