Президент США Дональд Трамп опинився в незручній ситуації під час саміту країн "Великої сімки" (G7), коли після спільної фотосесії тимчасово втратив орієнтацію та пішов у неправильному напрямку. Інцидент потрапив на відео, яке швидко розповсюдили міжнародні медіа.

Фото: з відкритих джерел

На кадрах видно, що після завершення офіційного фотографування лідери країн почали розходитись. Трамп спочатку рушив у протилежний бік, попри те, що президент Франції Еммануель Макрон намагався вказати йому правильний напрямок. Декілька учасників заходу також голосно підказували йому, куди слід йти, повторюючи, що рухатися потрібно "в інший бік". Зрештою американський президент розвернувся і приєднався до делегації.

Подібні епізоди вже траплялися на попередніх самітах G7. Так, у липні 2024 року тодішній президент США Джо Байден також на мить відійшов від групи лідерів у протилежному напрямку після фотопроцедури. Його тоді повернула до спільної зйомки прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Деякі медіа інтерпретували той випадок як ознаку розгубленості.

Водночас окремі аналітичні матеріали, зокрема Reuters, зазначали, що відео з Байденом було вирване з контексту. За їхніми даними, він не губився, а відволікся, щоб привітати парашутиста після показового виступу, що підтверджувалося іншими ракурсами зйомки. Представники Білого дому також пояснювали його дії звичайною реакцією на подію.

Портал "Коментарі" вже писав, що у червні 2026 року радник президента Європейської ради Антоніу Кошти провів дві закриті телефонні розмови з представником найближчого оточення Володимира Путіна. Ці контакти стали нетиповим кроком для Європейського Союзу і були спрямовані на формування попередньої основи для можливих майбутніх переговорів щодо припинення бойових дій в Україні, пише Bloomberg.