Рекордні $276 мільйонів: Ілон Маск став головним спонсором республіканців на проміжних виборах у США

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно очолив список наймасштабніших публічних донорів поточної проміжних виборчої кампанії у Сполучених Штатах, інвестувавши сотні мільйонів доларів у перемогу консервативних політиків. Бізнесмен сфокусував фінансові ресурси на збереженні та зміцненні позицій представників Республіканської партії у верхній палаті Конгресу.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Починаючи з середини літа, засновник компанії SpaceX перерахував республіканським структурам та своєму спеціалізованому політичному комітету America PAC понад 276 мільйонів доларів. Раніше невідому інформацію про детальні обсяги цих траншей оприлюднило видання The New York Times, посилаючись на офіційних представників підприємця.

Левова частка цих коштів була спрямована на вибори сенаторів.

"Senate Leadership Fund, який забезпечує підтримку кандидатів-республіканців до Сенату, отримав від Маска 158 мільйонів доларів, — зазначають журналісти NYT, аналізуючи фінансові звіти, — цей внесок самотужки перевищив сукупні квартальні збори аналогічного фонду Демократичної партії від абсолютно всіх її донорів".

Значні фінансові вливання отримав і безпосередній проєкт бізнесмена.

"Понад 76 мільйонів доларів Ілон Маск додатково інвестував в America PAC, — додають автори матеріалу, — цей суперкомітет фокусується на залученні пасивних консервативних виборців, які зазвичай ігнорують голосування".

Структура веде активну діяльність у семи ключових штатах, де точиться найзапекліша боротьба за сенатські крісла, а також у 36 округах на виборах до Палати представників. Представники America PAC уже відзвітували про масштабну кампанію з прямої агітації, охопивши близько 6,5 мільйона домогосподарств.

Крім того, Маск виділив 20 мільйонів доларів комітету підтримки республіканців у Палаті представників, по 10 мільйонів — групі допомоги кандидату до Сенату від Техасу Кену Пакстону та асоціації республіканських губернаторів, а також ще 2 мільйони на потреби асоціації генеральних прокурорів партії.

Сукупний обсяг підтверджених пожертвувань бізнесмена за поточний електоральний цикл 2025–2026 років сягнув близько 366 мільйонів доларів. Для порівняння, під час президентських перегонів 2024 року ця цифра становила близько 290 мільйонів. Водночас експерти наголошують, що реальна сума допомоги республіканцям може бути значно вищою, оскільки частину грошей Маск перераховує через "темні фонди", які юридично не зобов'язані відкривати імена своїх меценатів.

Така активність свідчить про повне перезавантаження політичних альянсів бізнесмена. Попри торішні публічні розбіжності з Дональдом Трампом та заяви про наміри скоротити політичні видатки, Ілон Маск повністю відновив дружні контакти з лідером республіканців, з'явившись із ним разом на трьох масштабних заходах лише за останні два тижні. Прикметно, що попри астрономічну для пересічного виборця суму у 366 мільйонів доларів, для самого найбагатшої людини планети ці витрати є майже непомітними — вони становлять лише близько 0,035% від його капіталу станом на жовтень 2026 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск, схоже, остаточно подолали торішній публічний конфлікт. Один із найбільш гучних політичних союзів останніх років знову відновлюється, а мільярдер готовий повернутися до активної підтримки Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу.