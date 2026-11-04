Республіканці втратили Сенат: Трамп жорстко висловився про результати виборів

Президент США Дональд Трамп розчарувався результатами проміжних виборів, на яких Республіканська партія втратила контроль над Сенатом. Американський лідер визнав, що розраховував на успішніший виступ кандидатів від своєї політичної сили, незважаючи на активну передвиборчу кампанію та підтримку з боку Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи підсумки голосування журналістам, Трамп не приховував подиву результатами. За його словами, численні мітинги та зусилля республіканців мали забезпечити партії більш серйозну перевагу.

"Я трохи здивований. Я думав, вони покажуть найкращий результат", — заявив президент.

Разом з тим глава Білого дому спробував пом'якшити враження від поразки, нагадавши, що низка кандидатів від республіканців все ж таки здобула перемоги.

Проте загальна картина виборів виявилася несприятливою для команди Трампа. Демократи здобули шість додаткових місць у Сенаті, здобувши перемоги в Техасі, Канзасі, Південній Кароліні, Айові, Огайо та Північній Кароліні. Особливо болючим став програш у штатах, які десятиліттями вважалися оплотами республіканців.

До голосування партія Трампа контролювала 53 місця у верхній палаті проти 47 у демократів. Для отримання більшості опозиції достатньо було перехопити чотири мандати, проте вона змогла отримати одразу шість.

Тепер політичний баланс у Вашингтоні змінюється не на користь президента. Втрата Сенату може серйозно ускладнити просування ініціатив Білого дому та посилити позиції демократів у протистоянні з адміністрацією Трампа.

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