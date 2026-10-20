Республіканці збунтувалися проти Трампа через Росію: Україна може стати точкою розриву

У Конгресі США посилюється невдоволення політикою Дональда Трампа щодо Росії. Частина республіканців, які традиційно підтримують президента, тепер намагається змусити Білий дім змінити курс і попереджає про можливі наслідки для законодавчого порядку денного адміністрації. Про це повідомляє Politico.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Причиною конфлікту стали рішення Вашингтона пом'якшити тиск на санкцію на Москву, дозволити закупівлі російського дизельного палива на певних умовах і допустити можливе скорочення військової допомоги Україні. За даними публікації, адміністрація оголосила про шестимісячне послаблення обмежень на закупівлі російського дизеля, а Трамп тимчасово відмовився запроваджувати передбачені законом санкції проти Росії.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон попередив, що дії на користь Москви можуть поставити під загрозу просування ініціатив президента. Інший представник Республіканської партії, Браян Фіцпатрік, наполягає на посиленні санкцій та забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням.

Додаткову тривогу викликає ситуація із супутниковими системами Starlink та Starshield, які використовуються українськими військовими, у тому числі для протидії російським безпілотникам. Законодавці також стурбовані затримками постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і вимагають розібратися у можливих обмеженнях доступу Києва до американських технологій.

Трамп пояснює свій підхід прагненням домогтися припинення війни та не відштовхнути Москву від переговорів. Проте критики у Конгресі побоюються, що поступки Кремлю лише зміцнять позиції Володимира Путіна.

Якщо протистояння всередині Республіканської партії посилиться, Білому дому буде складніше проводити свої законопроекти через Конгрес. Таким чином, підтримка України перетворюється не лише на питання зовнішньої політики, а й на серйозне випробування для політичної єдності команди Трампа.

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