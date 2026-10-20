Рейтинг Трампа різко змінився напередодні виборів у США

Рівень схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 31%. Це найнижчий показник за обидва його президентські терміни. Водночас демократи суттєво випереджають республіканців у намірах голосувати на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.Про це свідчать результати чотириденного опитування Reuters/Ipsos.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Якби вибори до Конгресу відбулися зараз, 47% зареєстрованих виборців проголосували б за демократів, тоді як 35% підтримали б республіканців. Різниця у 12 відсоткових пунктів стала найбільшою протягом нинішнього виборчого циклу.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos демократи випереджали республіканців лише на сім пунктів — 44% проти 37%.

Особливо помітною є перевага демократів серед жінок: 50% опитаних заявили про намір голосувати за їхніх кандидатів, тоді як республіканців підтримують 32%. Серед чоловіків демократи також мають перевагу, але вона менша. Такі результати можуть посилити шанси демократів на повернення контролю над Палатою представників і Сенатом.

Однією з причин невдоволення американців стала економічна ситуація. Після наказу Трампа в лютому завдати військових ударів по Ірану спільно з Ізраїлем війна спричинила різке зростання цін на бензин, що посилило фінансовий тиск на домогосподарства.

За даними опитування, 68% американців не схвалюють економічну політику президента. Серед них навіть 37% респондентів, які називають себе республіканцями. Крім того, опитані частіше довіряють демократам в управлінні економікою: їх вважають кращими за республіканців 40% учасників дослідження проти 33%.

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа.