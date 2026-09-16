Росія на порозі нового удару: у США визначились із датою вирішального голосування щодо санкцій

Про підготовку фінального голосування повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. Республіканець Майкл Маккол заявив, що особисто вестиме дебати перед розглядом документа у сесійній залі.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Напередодні Палата представників проголосувала за правила розгляду законопроекту з рахунком 214 проти 211. Це рішення відкрило шлях до обговорення документа по суті, проте саме не означало його прийняття. Фінальне голосування призначено на 16 вересня.

Законопроект, відомий як санкційний закон Ліндсі Грема, передбачає можливість запровадження проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії, вторинних мит до 100%. Документ також передбачає розширення санкцій проти російських чиновників, банків, підприємств та представників військового керівництва, а також заходи проти так званого тіньового флоту та обмежень на інвестиції в російську економіку.

Початкова версія ініціативи передбачала значно вищі – до 500% – вторинні мита. У ході переговорів текст змінили, зокрема, знизивши максимальну ставку для третіх країн до 100% і обмеживши перелік потенційних адресатів.

Співавтор законопроекту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, після проходження процедурного голосування звернувся до української громади. Він заявив про продовження підтримки України та підкреслив, що мета ініціативи – посилити економічний тиск на російську військову машину.

У разі схвалення Палатою представників у незмінному вигляді документ зможе перейти на підпис президенту США Дональду Трампу. При цьому остаточне рішення про набуття чинності законом залежатиме від подальших дій Білого дому.

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