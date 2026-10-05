Росія закликала іноземних дипломатів залишити Київ: у США відповіли на погрози Кремля

США не планують автоматично вивозити дипломатів з Києва на вимогу Росії. Вашингтон самостійно оцінюватиме безпекову ситуацію та ухвалюватиме рішення щодо роботи свого посольства в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

За його словами, Москва вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити українську столицю. Однак американська сторона не має наміру змінювати свою позицію лише через такі заяви.

"Ми маємо там посольство і самі визначатимемо, чи безпечно їм там перебувати", — наголосив Рубіо.

Представник Трампа також зазначив, що США регулярно аналізують ризики для дипломатичних представництв у різних країнах світу. За його словами, якщо американська влада дійде висновку, що перебування дипломатів у Києві стало надто небезпечним, позицію можуть переглянути.

Нагадаємо, що раніше видання The Guardian повідомляло, що західні посольства розробляють плани дій на випадок евакуації своїх місій з Києва. Серед можливих варіантів розглядали переїзд до Львова або Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних місій повідомлень про намір переїжджати. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що для таких рішень існує визначена процедура. Зокрема, іноземні представництва мають завчасно інформувати українську сторону про відповідні кроки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у США.