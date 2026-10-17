Росію можуть витягнути з-під Китаю в обмін на санкції: що задумав Трамп

Все, що ми зараз бачимо може бути стратегічним хаосом. І все ж, в цьому хаосі можна виділити низку відносно логічних ланцюжків, які навряд чи були стратегією спочатку, але зараз можуть перетворитися на таку собі не зовсім логічну, але стратегію. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, війна в Ірані передбачала, в розумінні США, що вбивство Хаменеі та верхівки Ірану призведе до повторення венесуельського сценарію. Режим мав упасти, а США мали почати контролювати іранські нафту та газ і поставили б Китай в надскладну ситуацію залежності від контролю США не лише за світовою нафтою, але це також означало б, що США практично одноосібно мають контроль над Орумузом, Панамським та Суецьким каналами з усіма відповідними наслідками для китайської торгівлі.

Вадим Денисенко зауважив, в світі є три крупних виробника вуглеводнів — США, Росія та країни Перської затоки. Коли всі троє працюють на повну потужність, ціни на енергоносії падають, бо є їхній надлишок. Виключення двох гравців, робить ціни космічними і веде до зменшення споживання нафти. Виключення одного з гравців дозволяє тримати ціни на високому, але не критичному рівні. Зараз склалася така ситуація, що випустити нафту Близького Сходу США не можуть. Тому, схоже, виникла ідея повернутися до першого драфту плану Дмітрієва річної давнини.

"Суть цього плану тоді була наступна: Росія надає США право стати таким собі посередника в торгівлі підсанкційними товарами в ЄС і не тільки. Плюс запускає США в якісь проекти на Півночі. В обмін на це США добиваються зняття санкцій з РФ від ЄС. В обмін на це Трамп має надати Європі гарантії безпеки", – зазначив політолог.

Він зауважує, з точки зору США, суть цієї комбінації, як можна про це судити, зводиться до кількох речей: США допомагають Росії і Росія вистрибує з китайської технологічної і фінансової залежності; європейці змушені будуть залишатися в фарватері США, як головного гаранта безпеки; ЄС навіть в теорії не зможе балансувати між США і КНР.

Вадим Денисенко наголошує, весь цей план красивий на папері, але, звичайно ж зіткнеться з низкою труднощів при виконанні. Сучасний світ керується не лише економічною і геополітичною логікою, в ньому – дуже велика частка всього того, що Трамп і Путін не розуміють. Тому цей план точно матиме проблеми з виконанням. Особливо в США.

"Маю ще раз повторити те, що писав раніше: Європа буде чекати результатів виборів в сенат. Росіяни вважають, що у них ситуація він-він. Вийде – добре. Не вийде, є довге вікно можливостей для майже безкарних ударів по українській економіці. Україна ж прийняла рішення також чекати третього листопада, але ми маємо памʼятати 3.11.2026 – це умовна дата. Бо до першого засідання сенату пройде майже два місяці. І Трамп явно не готовий зупиняти свою активність", – підсумував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп захотів побачити Путіна в Майамі: чому запрошення на G20 може призвести до гучного скандалу.