Росію остаточно поставили на задній план: стало відомо про жорсткий задум Трампа

Після зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Дональд Трамп суттєво змінив свою риторику щодо війни в Україні. США вже втрачають надію на прямі домовленості з Росією і шукають альтернативні шляхи впливу на Москву через її головного та найближчого союзника — Китай. Про це розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, звертаючи увагу на важливі сигнали зі США. Він також висловив припущення щодо того, яку позицію може зайняти Китай у відповідь на можливий економічний тиск Заходу.

Фото: з відкритих джерел

Леонов зазначив, що зміна політики США щодо Росії пов’язана і з відставкою спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа, який підтримував контакти з Кремлем і виступав за поступки Москві. За інформацією з американських джерел, держсекретар Марко Рубіо активно сприяв усуненню Віткоффа.

"За деякими даними, Віткофф залишався чи не єдиним у команді Трампа, хто наполягав на лояльнішому підході до Росії, тоді як більшість оточення президента вже усвідомила складність ведення переговорів з Путіним, якого вважають недоговороздатним", — підкреслив Леонов.

Якщо ж компроміси і будуть, то, на думку експерта, вони стосуватимуться не Москви, а більш високого рівня — Пекіна. Саме під час майбутньої зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном може бути порушено питання про можливе припинення конфлікту в Україні, встановлення миру і тиск на Росію.

"Найважливішим є те, що Китай готовий пожертвувати інтересами Росії заради власних стратегічних цілей", — наголосив Леонов.

Зміна ставлення Трампа до Володимира Путіна також стала реакцією на російські провокації в Європі, на які президент США змушений відповідати. У 2026 році в США відбудуться вибори до Конгресу, і, за словами Леонова, виборці Республіканської партії вимагатимуть жорсткішої політики щодо Москви.

Враховуючи всі фактори, очікується, що Трамп посилить санкції проти Росії. Водночас навіть загроза вторинних санкцій вже має результат: деякі китайські порти припинили приймати судна російського тіньового танкерного флоту. Крім того, частина санкцій ЄС із 19-го пакету спрямована проти китайських компаній, які допомагають Росії обходити економічні обмеження, підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що роль Росії в геополітичній грі США та Китаю стає дедалі більш обговорюваною. Як зазначив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній, для Вашингтона Росія виконує функцію важеля впливу на Європу.