«Розвертайтеся, поки не пізно»: у Сенаті США пригрозили перевізникам російського палива

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь виступив із попередженням на адресу судноплавних компаній, які перевозять російське дизельне паливо до США. Політик закликав операторів змінювати маршрути до прибуття в американські порти, заявивши, що імпорт такого палива може порушувати чинне законодавство. Про це він повідомив у соціальній мережі X.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Блюменталь також опублікував лист керуючого директора грецької компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасіос Мартінос. У документі сенатор вимагає розкрити учасників угоди, пов'язаної з танкером Agioi Fanendes під прапором Мальти.

За викладеною політиком інформацією, судно вийшло з російського порту 22 жовтня із вантажем російського дизельного палива. Блюменталь зажадав надати відомості про продавця та покупця палива, фрахтувальника, страховика, оператора терміналу та особу, яка відповідає за розподіл вантажу.

Сенатор послався на американський закон 2022 року, який забороняє імпорт російської нафти та нафтопродуктів. На його думку, генеральна ліцензія № 135, видана Міністерством фінансів США для певних операцій з російським дизелем, не скасовує встановлену законом заборону на імпорт.

"Розгортайтеся, поки є час", — звернувся Блюменталь до перевізників, попередивши про можливі юридичні наслідки доставки палива.

При цьому заява сенатора сама по собі не означає, що судно або його власника вже визнано порушниками закону. Для оцінки ситуації необхідно враховувати умови ліцензій, маршрут перевезення та кінцевого одержувача вантажу.

Наразі невідомо, як EASTMED відреагувала на лист і чи має намір компанія розкрити запитану інформацію. Блюменталь, у свою чергу, дав зрозуміти, що продовжить домагатися перевірки таких постачань.

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