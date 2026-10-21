Рубіо різко висловився про роль США у війні та розкрив деталі переговорів щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без американської допомоги Україна могла б не зберегтися як суверенна держава. Про це він сказав журналістам у середу під час візиту до Індії, повідомляє Bloomberg.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Якби не допомога Сполучених Штатів, Україна як суверенна держава зараз не існувала б", — заявив голова американської дипломатії.

Окремо він згадав підтримку за часів адміністрації Дональда Трампа.

Рубіо відповідав на питання про публікацію The Wall Street Journal, присвячену роботі супутникової системи Starlink, яку українські військові використовують, зокрема, для зв'язку та протидії російським повітряним атакам.

За даними газети, глава SpaceX Ілон Маск обговорював уповільнення роботи системи з Трампом та представниками його адміністрації. Видання посилалося на неназваних чиновників та джерела, знайомі із ситуацією.

Рубіо заявив, що йому невідомо про попередню поінформованість президента США. Він також наголосив, що Вашингтон не керував цим процесом і не може повністю контролювати рішення приватної компанії щодо її продукту. При цьому держсекретар зазначив, що США більше не мають наміру займати оборонну позицію у цій дискусії.

Окремо Рубіо прокоментував візит спецпосланника Трампа Стіва Уїткоффа до Санкт-Петербурга. За його словами, переговори про завершення війни наразі зосереджені, зокрема, на майбутньому Донбасу. Для подолання розбіжностей, наголосив держсекретар, пропонувалося кілька нестандартних ідей.

Рубіо підкреслив, що обом сторонам доведеться піти на певні поступки. При цьому ключовим завданням України він назвав отримання довгострокових гарантій безпеки, які б допомогли запобігти новому вторгненню або нападу в майбутньому.

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