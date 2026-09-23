Рубіо розкрив задум Трампа: як США хочуть ізолювати Росію та Китай

Угода щодо Гренландії, укладена США, Данією та безпосередньо владою острова, покликана зміцнити безпеку Арктичного регіону та не допустити появи там військової інфраструктури Китаю чи Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю радіостанції 77 WABC.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Рубіо, Дональд Трамп говорив про стратегічне значення Гренландії ще під час першого президентського терміну. Для Вашингтона острів має особливе значення через його географічне положення та роль у забезпеченні безпеки Північної Америки.

"Ми в жодному разі не можемо дозволити собі одного разу прокинутися у світі, де там знаходяться китайські бази, російські бази чи бази будь-кого", — заявив Рубіо.

Держсекретар зазначив, що угода розрахована на довгострокову перспективу. Воно, за його словами, надає США можливість розміщувати на території Гренландії необхідну кількість військових об'єктів, а також передбачає подальший розвиток американського військового потенціалу та протиракетної оборони у регіоні.

Окремий блок угоди стосується іноземних інвестицій. Рубіо заявив, що документ передбачає процедуру перевірки потенційних інвесторів. Компанії, які бажають реалізувати проекти на острові, мають пройти перевірку з боку США та Данії.

За словами держсекретаря, у такий спосіб сторони мають намір виключити інвестиції компаній, пов'язаних з Китаєм чи іншими державами, які Вашингтон розглядає як потенційних противників.

Марко Рубіо назвав досягнуту домовленість "феноменальною" і наголосив на її значенні для довгострокової безпеки Арктики.

Таким чином, Вашингтон розглядає угоду не лише як механізм військової співпраці з Данією та Гренландією, а й як інструмент контролю за майбутньою стратегічною та економічною присутністю інших держав на острові.

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