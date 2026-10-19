Рубіо відреагував на закиди Зеленського та закликав його зосередитися на завершенні війни

Держсекретар США Марко Рубіо офіційно спростував заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон нібито ставив на паузу передачу критично важливої розвідувальної інформації Києву. Очільник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що взаємодія у сфері безпеки продовжується у штатному режимі. Водночас він прокоментував інцидент, про який раніше повідомляли журналісти, коли масований балістичний удар по столиці України відбувся без традиційного завчасного сповіщення з боку американських партнерів.

Марко Рубіо і Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Якщо це сталося минулої нічної атаки, я не знаю достеменно, — зазначив держсекретар США, додавши, що технічні фахівці вже розбираються у ситуації з передачею сигналів. — Я знаю, що кілька ночей тому виникла проблема із програмним забезпеченням, пов'язана з їхньою системою раннього попередження".

За словами урядовця, американські військові структури одразу долучилися до розв'язання цієї проблеми.

"Я знаю, що Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) брало участь у вивченні цього питання, — підкреслив Рубіо, спираючись на дані від оборонного відомства. — І саме такий звіт вони нам надали. Я не можу прокомментувати те, що сталося минулої ночі".

Окремо керівник американської дипломатії висловив подив через публічні звинувачення, які лунають з боку українського лідера на адресу Білого дому.

"Я не знаю, звідки він це бере і чому робить такі заяви пресі, — констатував держсекретар, переадресувавши питання про мотиви таких звинувачень безпосередньо Офісу Президента України. — Вам варто повернутися і запитати у нього. Жодної паузи не було".

Наприкінці свого виступу Марко Рубіо чітко окреслив пріоритети поточної адміністрації США, натякнувши, що Києву варто змінити вектор своєї публічної активності.

"Але знову ж таки, те, на чому він повинен зосередитися і на чому хочемо зосередитися ми, — це припинення цієї війни, — резюмував американський посадовець, закликавши всі сторони до конструктиву. — Ось на чому він має бути сконцентрований. Це те, на чому ми хочемо, щоб зосередилися всі. Це те, на чому ми хочемо, щоб зосередилися росіяни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст "Радіо Свобода" заявив, що сьогодні вночі під час ударів балістикою по Києву, знову не було попередніх попереджень.