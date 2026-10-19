Рубіо зробив заяву про причини продовження війни в Україні: чи зможуть допомогти вибори

Питання проведення виборів в Україні має значення, проте не є основною причиною, через яку російсько-українська війна триває. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє ClashReport.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

"Піднімається питання про вибори, і я не кажу, що воно неважливе. Але це не є основною причиною того, чому війна досі триває", — наголосив глава американського Держдепартаменту.

Таким чином, Рубіо розмежував тему виборів і ширші причини відсутності припинення бойових дій. При цьому він не назвав конкретного рішення, яке могло б призвести до завершення війни, і не поклав прямо на Київ відповідальність за її продовження.

Окремо держсекретар торкнувся українських ударів по об'єктах, пов'язаних з перевезенням російських енергоносіїв. Як приклад він навів інциденти із судами у Чорному морі, після яких, за його словами, американські компанії зверталися до влади США зі скаргами.

"Нам дзвонили американські компанії та говорили: "Гей, на тому судні, яке було вражене Україною, була наша нафта"", — розповів Рубіо.

Заява демонструє, що Вашингтон враховує не лише військові та дипломатичні аспекти війни, а й економічні інтереси американського бізнесу. Проте слова Рубіо не означають, що США офіційно звинуватили Україну у ескалації конфлікту.

Держсекретар також не заявив, що питання виборів слід ігнорувати. Його позиція полягає в тому, що ця тема не пояснює сама собою, чому бойові дії продовжуються.

На тлі дискусій про можливі шляхи врегулювання війни подібні заяви показують, наскільки широке коло політичних та економічних факторів впливає на американський підхід до конфлікту.

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