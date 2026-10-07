Санкції виявилися фікцією: стало відомо про неймовірний успіх доньки Путіна у США

Ймовірна донька російського президента Володимира Путіна Катерина Тихонова, яка перебуває під санкціями США, у 2024 році стала співавторкою наукової роботи, переклад якої опублікувало американське видавництво Allerton Press. На це звернули увагу журналісти видання "Вот Так".

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Йдеться про дослідження "Гальванічна корекція нейронного управління установкою погляду. Частина 2". Публікація є продовженням попередньої роботи, присвяченої тій самій тематиці. Серед співавторів, крім Тихонової, зазначені ректор Московського державного університету Віктор Садовничий, Володимир Александров та інші науковці. Бібліографічні дані підтверджують вихід російськомовної версії у 2024 році, а англомовний переклад згодом з'явився в Moscow University Mechanics Bulletin.

Allerton Press спеціалізується на англомовному виданні та поширенні наукових робіт, пов'язаних із пострадянським науковим простором. Компанія входить до групи Pleiades Publishing, яка ще до початку повномасштабної війни тісно працювала з російськими науковими установами. У 2022 році Pleiades заявила про припинення співпраці з російськими державними та підконтрольними державі структурами, однак залишила можливість працювати з окремими вченими як із приватними авторами.

Катерина Тихонова перебуває під санкціями США з 2022 року. Американське Мінфін віднесло її до близького оточення російського президента та зазначило, що вона пов'язана з роботою, яка підтримує російські державні та оборонні інтереси.

Тихонова також очолює структуру "Іннопрактика" при МДУ. Її публічна наукова діяльність через міжнародні видавничі платформи привернула увагу саме через поєднання санкційного статусу та збереження доступу до західного академічного простору.

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