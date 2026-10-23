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Що Трамп сказав про удари Росії по Україні: реакція президента США здивувала журналістів

23 жовтня 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського про російські удари по Україні, однак не дав прямої відповіді на запитання, чи нові атаки свідчать про відсутність у Кремля наміру завершити війну. Про це повідомляє CBS News у соціальній мережі X.

Що Трамп сказав про удари Росії по Україні: реакція президента США здивувала журналістів

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами американського президента попросили відреагувати на слова Зеленського, котрий пов'язав чергові російські обстріли з небажанням російського керівництва рухатися до світу. Імовірно, йшлося про атаку на Київ балістичними ракетами в ніч проти 22 жовтня.

Замість однозначної оцінки дій Москви Трамп вважав за краще не робити остаточних висновків.

"Що ж побачимо, як все складеться. Таке трапляється часто", – відповів президент США.

Таким чином, американський лідер не прямо підтримував оцінку українського президента і не заявив, що нові удари повинні вплинути на підхід Вашингтона до переговорів з Росією.

Заява прозвучала на тлі дискусій про можливі шляхи припинення війни. Київ неодноразово наголошував, що російські атаки на українські міста суперечать заявам Москви про готовність до дипломатичного врегулювання.

Для України принципове значення має не лише сам факт переговорів, а й готовність Росії припинити удари та прийняти умови, які забезпечать стійку безпеку після завершення бойових дій.

При цьому коротка відповідь Трампа не дозволяє однозначно судити про подальші кроки американської адміністрації. Президент США не уточнив, чи розглядає він нові російські атаки як перешкоду для переговорів і чи має намір міняти позицію Вашингтона у відповідь на те, що відбувається.

Поки залишається відкритим питання, чи призведуть чергові обстріли до посилення тиску США на Москву, чи Білий дім продовжить дотримуватися очікуваної позиції.

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