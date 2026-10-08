Сенат США виставив новий ультиматум Трампу: який удар має відчути Росія

Двопартійне керівництво Сенату США закликало адміністрацію Дональда Трампа прискорити запровадження масштабних санкцій проти Росії. Сенатори вважають, що Вашингтон надто повільно реалізує заходи, покликані обмежити фінансові ресурси Кремля та можливості Москви продовжувати війну проти України.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Associated Press, відповідний лист міністру фінансів Скотту Бессенту та держсекретарю Марко Рубіо направили демократ Джин Шахін та республіканець Роджер Вікер. На їхню думку, головним пріоритетом США має стати боротьба з російським "тіньовим флотом" — сотнями танкерів, які використовуються для перевезення нафти в обхід санкцій.

Сенатори попередили: щодня, без максимального економічного тиску, дозволяє Росії зберігати ресурси для продовження військової ескалації.

Особливу увагу законодавці приділили фінансовим каналам, якими Москва обходить обмеження. Зокрема, вони закликали посилити тиск на закордонні підрозділи банків, включаючи структури в Шанхаї, а також фінансові установи Киргизстану, які, за їхньою оцінкою, використовуються для переміщення коштів, що підпадають під санкції.

"Іноземні банки потрібно змусити зробити вибір", — заявили сенатори, наголосивши, що неможливо одночасно вести бізнес із США та допомагати фінансувати російську війну.

Окремим пунктом стала російська супутникова інфраструктура на низькій навколоземній орбіті. Сенатори попередили про ризики її подальшого розвитку на тлі можливого посилення російських ударів по Україні взимку.

Основні положення санкційного закону мають набути чинності 18 жовтня після завершення 30-денного періоду розгляду адміністрацією. Однак, за словами законодавців, за місяць Вашингтон не зробив помітних публічних кроків для його реалізації.

Сенатори також вимагали припинити постачання Росії технологій подвійного призначення та електроніки, які можуть використовуватися у військових цілях, а також застосувати санкції проти компаній та структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

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