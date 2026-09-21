Шокуючий план Трампа: чи справді Україна може стати його зброєю на виборах у США

Новий санкційний закон США проти Росії дає Вашингтону додатковий важіль тиску, але його реальне застосування залишається питанням політичної волі. Експерти звертають увагу на інший ризик: напередодні виборів американська влада може використовувати тему України та санкцій як частину внутрішньополітичної гри. Наскільки жорстко Трамп готовий діяти проти Москви і чи не обернеться новий інструмент санкцій проти самих союзників США? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Тема України стане зручним інструментом для маніпуляцій електоратом

Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк зазначив в ефірі 24 Каналу, новий американський закон про санкції проти Росії ризикує перетворитися на інструмент політичних маніпуляцій під час виборчих перегонів у США. Замість реального економічного удару по агресору, українське питання можуть цинічно розіграти заради внутрішніх рейтингів.

За його словами, реальне застосування жорстких обмежень проти Кремля наразі залишається під великим питанням.

Експерт висловив сумніви щодо рішучості адміністрації США йти на радикальні кроки проти Росії.

"У Трампа прекрасно усвідомлюють, що результати проміжних виборів будуть далекими від тих, які б йому хотілося", – наголосив Антонюк.

Саме тому, на його думку, тема України стане зручним інструментом для маніпуляцій електоратом. Як приклад він навів ситуацію, коли Білий дім відступив після введення Пекіном обмежень на рідкісноземельні метали у відповідь на американські мита. Це прямо вказує на те, що нові санкційні механізми можуть застосовувати в дуже обмеженому обсязі.

Цей законопроєкт дає інструментарій, а чи буде використовувати Дональд Трамп – це вже друге питання

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив в ефірі "Програми Ігоря Долгова", що новий санкційний закон проти Росії може надати президенту США Дональду Трампу додатковий інструмент тиску на Москву. Однак його ухвалення ще не гарантує, що американський президент використає ці можливості саме проти РФ.

За його словами, Трамп уже має достатньо виконавчих повноважень для запровадження економічних обмежень, тому формально додаткового інструментарію для тиску на Росію він не потребує.

"За великим рахунком необхідності в цьому законі немає. Трампу нічого не заважало використовувати свої виконавчі повноваження і накладати санкції на найближчих своїх торговельних партнерів і союзників – Канаду, Мексику, Європейський Союз, Японію, Туреччину і так далі. Тому йому додаткові інструменти не потрібні", – зазначив Хара.

Водночас закон може розширити можливості президента США для застосування тарифів. Головним питанням, за словами експерта, залишається те, проти кого саме Трамп вирішить використати цей механізм.

"Цей законопроєкт дає інструментарій, а чи буде використовувати Дональд Трамп – це вже друге питання. Третій момент – це побоювання і наших друзів у Сенаті, і в Палаті представників, що цей законопроєкт може бути використаний проти союзників. Бо тоді узаконюється можливість Трампа під приводом покарання Росії або зменшення її ресурсної бази запроваджувати тарифи щодо Європейського Союзу, наприклад", – пояснив директор Центру оборонних стратегій.

Хара також звернув увагу на попередні суперечки навколо американської допомоги Україні. За його оцінкою, позиція керівництва Палати представників значною мірою залежить від позиції самого Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ілюзія швидкого миру розвіялася: чому підпис Трампа запускає "нове коло" війни.



