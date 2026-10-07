Шокуючий випадок у США: засуджена до страти жінка вижила після 2 смертельних ін’єкцій

У США 50-річна Кріста Пайк, яка мала бути страчена у штаті Теннессі, опритомніла після двох спроб виконати смертельну ін’єкцію. За словами її адвокатів, жінка вже може говорити, однак лікарі очікують на тривале відновлення. Її випадок називають першим в історії США, коли засуджена пережила процедуру смертельної ін’єкції.

Кріста Пайк

За даними захисту, під час страти у Пайк виникли серйозні проблеми з внутрішньовенними катетерами. Медичні експерти припускають, що їх могли неправильно встановити, через що пентобарбітал не потрапив безпосередньо у вену, а накопичувався в тканинах.

Адвокати стверджують, що під час процедури у жінки виникли опіки та тяжкі ушкодження рук. Вони також заявили, що навіть після госпіталізації Пайк залишалася в наручниках і кайданах.

Захисники Пайк наголошують, що медики заздалегідь попереджали представників влади про можливі труднощі. За їхніми словами, у засудженої були тонкі вени та захворювання крові, які могли ускладнити введення препаратів.

"Мабуть, жоден із членів групи, яка проводила страту, не усвідомлював, що внутрішньовенні катетери були встановлені неправильно або що вени луснули", — йдеться у судовій заяві адвокатів.

Тепер юристи намагаються домогтися збереження всієї інформації про процедуру. Вони планують використати ці матеріали в суді, доводячи, що влада Теннессі могла порушити конституційну заборону на жорстокі та незвичайні покарання.

Губернатор Теннессі Білл Лі раніше відмовився замінити Пайк смертний вирок на довічне ув’язнення. Після невдалої страти він доручив провести незалежне розслідування та відклав виконання смертних вироків у штаті до 2027 року. Кріста Пайк мала стати першою жінкою, страченою в Теннессі за більш ніж 200 років

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому ув'язнені в США роками чекають у камері на смертну кару