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Син Трампа повернув Кремльову гроші, витрачені на святкування його весілля: деталі

Глава Міжнародної асоціації боксу заявив, що сплатив дві ночі після весільних урочистостей на Багамах, але син президента США згодом повернув кошти

7 жовтня 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов заявив, що Дональд Трамп-молодший повернув гроші, які раніше витратив на післявесільні урочистості американського політика. Про це повідомляє Bloomberg.

Син Трампа повернув Кремльову гроші, витрачені на святкування його весілля: деталі

Дональд Трамп-молодший. Фото: з відкритих джерел

За словами Кремльова, він сплатив витрати на дві ночі святкувань на Багамах після весілля Трампа-молодшого та Беттіни Трамп. При цьому сам російський бізнесмен стверджує, що не був присутнім безпосередньо на весіллі.

"Він повернув гроші, але я не зрозумів, чому", — заявив Кремльов журналістам у Стамбулі.

Він додав, що не сприймав оплату святкування як будь-який незвичайний подарунок.

Весілля Трампа-молодшого відбулося у травні. Після приватної церемонії відбулися додаткові урочистості на Багамах, витрати на які взяв на себе Кремльов. Саме ця деталь привернула увагу до відносин російського бізнесмена із сім'єю президента США.

Bloomberg зазначає, що ще недавно Кремльов мало відомий за межами боксерських кіл і щодо вузького кола російських бізнесменів і політиків. Ситуація змінилася після того, як стало відомо про його зв'язок із родиною Трампів та фінансування післявесільних заходів.

У вересні Дональд Трамп заявив, що його син поверне гроші Кремльову, при цьому не надав цієї історії особливого значення. Тепер сам російський бізнесмен підтвердив, що кошти справді повернули.

43-річний Кремльов очолює Міжнародну асоціацію боксу, штаб-квартира якої знаходиться у Лозанні. Раніше, з 2017 року, він керував Російською федерацією боксу.

Його називають російським олігархом у деяких публікаціях, проте Bloomberg зазначає, що це визначення не повністю відповідає традиційному розумінню терміна. Його ділові інтереси пов'язані, зокрема, з лотереями та ставками. При цьому Кремль має зв'язки з людьми, близькими до Кремля, хоча він не вважається частиною найближчого оточення Володимира Путіна.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/russian-tycoon-kremlev-says-trump-jr-paid-back-wedding-tab?srnd=homepage-europe
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