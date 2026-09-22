«Ситі цим по горло»: Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні

Адміністрація Президента США Дональда Трампа максимально інтенсифікувала дипломатичні зусилля на міжнародній арені, намагаючись виступити головним посередником у припиненні найбільшого військового конфлікту в Європі. Офіційний Вашингтон посилає чіткі сигнали про те, що розв'язання кризи перейшло у фазу практичної та скоординованої реалізації.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Американський лідер під час публічного виступу на Генасамблеї ООН висловив оптимізм щодо строків завершення бойових дій.

"Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми доведемо цю справу до кінця, — впевнено заявив Президент США Дональд Трамп, окреслюючи залаштунки поточної американської дипломатичної місії. Даючи оцінку внутрішньому настрою в обох воюючих державах, глава Білого дому додав: — Це станеться, як на мене, швидше, ніж очікують. Вони вже ситі цим по горло".

Подібна риторика американського президента свідчить про готовність Вашингтона задіяти серйозні важелі впливу на геополітичну ситуацію. Водночас аналітики зазначають, що Трамп традиційно робить ставку на особисту дипломатію та прямі переговори з лідерами держав, уникаючи затяжних багатосторонніх бюрократичних процедур.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Олексій Гончаренко закликав до поетапного припинення далекобійних ударів та обстрілів енергетики.

Окреслюючи часові рамки та потенційні вигоди від призупинення вогню, законодавець додав: — "Будь-яке перемир'я, будь-яка зупинка вогню, будь-яка домовленість, яка призупиняє активні бойові дії, — В ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ. Зупинимося на 2 години, на 2 дні, на 3 тижні, на місяць, на літо, на рік, на півгодини — СУПЕР".