Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама виступив із жорсткою критикою на адресу чинної адміністрації Білого дому, звинувативши її у підриві міжнародних союзницьких відносин та послабленні підтримки України.

Барак Обама. Скриншот з відео

Екслідер країни висловив глибоке обурення поточною дипломатичною стратегією Вашингтона. На його переконання, нинішня поведінка Дональда Трампа шкодить глобальній безпеці та знецінює зусилля тих, хто протистоїть агресії.

"І поки м и відштовхуємо ключових союзників, як-от Канада, Білий дім схиляється перед Володимиром Путіним", — емоційно підкреслив колишній глава держави.

Обама зауважив, що така позиція Вашингтона є прямим ударом по країнах, які розраховували на американське лідерство. Він акцентував, що діями нинішньої адміністрації США фактично підривають довіру до себе на міжнародній арені. За словами політика, американська влада просто "зраджує українців, які борються за свободу і демократію", залишаючи їх сам на сам із серйозними викликами.

Ця заява викликала значний резонанс у політичних колах США, оскільки демонструє серйозний внутрішній розкол у поглядах на зовнішню політику та допомогу іноземним партнерам. Чинна адміністрація Білого дому наразі не надала офіційних коментарів у відповідь на закиди колишнього президента.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заяви президента США Дональда Трампа про суттєві зрушення у питанні припинення війни в Україні є виключно декларативними. Таку оцінку новим дипломатичним ініціативам Вашингтона дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, проаналізувавши реальний стан справ на фронті та в кулуарах великої політики.