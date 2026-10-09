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"Сказав лише половину правди": експерт розкрив мету заяви Рубіо про провал переговорів

На думку Олега Саакяна, Марко Рубіо уникає закликів змінити підхід до Москви та посилити тиск на Росію, оскільки це суперечило б політичному курсу президента США Дональда Трампа

9 жовтня 2026, 10:20
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Клименко Елена

Переговори про припинення війни Росії проти України не приносять очікуваного прогресу. Політолог Олег Саакян, коментуючи заяву державного секретаря США Марко Рубіо про глухий кут у переговорному процесі, зазначив, що Вашингтон фактично визнає відсутність результатів, але не озвучує всіх причин дипломатичного тупика.

"Сказав лише половину правди": експерт розкрив мету заяви Рубіо про провал переговорів

Фото: з відкритих джерел

 На думку експерта, заява американського посадовця свідчить про те, що попередні спроби досягти домовленостей не виправдали очікувань. Водночас Саакян звернув увагу на те, що Рубіо не закликає змінити підхід до переговорів і посилити тиск на Кремль. Політолог пов’язує це з позицією президента США Дональда Трампа, політичну лінію якого держсекретар навряд чи стане публічно ставити під сумнів.

"Він сказав першу половину правди, а другу промовчав", — наголосив Саакян, коментуючи слова Рубіо. 

На його переконання, визнання відсутності прогресу мало б супроводжуватися поясненням, чому переговори не дають результату та які кроки необхідно зробити для зміни ситуації. 

Політолог вважає, що американська адміністрація діє з урахуванням власних політичних пріоритетів, через що публічні заяви її представників можуть не відображати всіх проблем переговорного процесу. Зокрема, замість перегляду стратегії Вашингтон поки не демонструє готовності до принципово іншого підходу щодо Москви. 

"Зрозуміло, що він не скаже, що треба тиснути на Росію, треба міняти підходи, тому що це торпедуватиме лінію його шефа", — заявив експерт. 

Таким чином, Саакян припускає, що позиція Рубіо обмежена політичним курсом Трампа, а відсутність домовленостей сама по собі не означає готовності США змінювати тактику.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори української делегації зі Сполученими Штатами навряд чи дадуть відчутний результат, якщо Вашингтон не перегляне свого підходу до Росії. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kXK9htx61B4&t=3s
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