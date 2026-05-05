"Скажете, що я не досить розумний": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп утримався від прямої відповіді на запитання журналістів щодо того, чи продовжує діяти перемир’я з Іраном після інциденту зі стріляниною в районі Ормузької протоки.

Під час спілкування з пресою його запитали, чи можна вважати домовленості про припинення вогню такими, що ще чинні, і чи існує ризик відновлення бойових дій. У відповідь Трамп заявив, що не готовий коментувати ситуацію однозначно.

"Я не можу цього сказати. Якщо я відповім на це питання, ви скажете, що така людина недостатньо розумна, щоб бути президентом", — зазначив він, уникаючи чіткої позиції щодо подальшого розвитку подій.

Раніше Трамп робив жорсткі заяви на адресу іранського керівництва, попереджаючи про можливі наслідки у разі атак на американські судна в Ормузькій протоці або Перській затоці. Він навіть заявляв про готовність до максимально жорсткої відповіді.

Напруження навколо Ірану залишається високим. Ще 24 квітня Трамп наголошував, що не розглядає застосування ядерної зброї, однак допускав силовий сценарій без її використання. У той же час він уникав конкретних прогнозів щодо мирної угоди, зазначивши, що його не варто квапити.

Тоді ж з’являлися повідомлення про активізацію іранських військово-морських сил у стратегічно важливій Ормузька протока, зокрема про встановлення мін та посилення контролю над судноплавством.

