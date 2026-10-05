Спалах чуми в Сибіру: Трамп відреагував на надзвичайну ситуацію в РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон уважно стежить за повідомленнями про можливий випадок легеневої чуми в Росії. За його словами, Сполучені Штати готові надати допомогу РФ, якщо це буде необхідно.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп відповідаючи на серію питань отримав запитання щодо випадків чуми в Росії.

"Ми дуже уважно до цього ставимося, ми щойно про це почули", — сказав Трамп.

Американський лідер також додав, що США "допоможуть їм, чим зможуть".

Приводом для міжнародної уваги стала смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту Дар'ї Шипілової. За повідомленнями російських медіа, 25 вересня вона могла розбити пробірку з патогеном чуми. Через кілька днів жінку госпіталізували з важкою пневмонією, а 1–2 жовтня вона померла.

Водночас офіційного підтвердження, що причиною смерті стала чума, наразі немає. Російська служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів заявляє про "пневмонію невідомого походження" та стверджує, що під час додаткових досліджень мікроорганізмів, пов’язаних із роботою жінки, не виявили.

Після смерті співробітниці близько 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичне спостереження. У регіоні також запровадили карантинні заходи в низці медичних закладів. За повідомленнями місцевої влади, серед тих, кого перевіряють, наразі немає людей із симптомами, а проведені тести були негативними.

Легенева форма чуми може передаватися від людини до людини через інфіковані респіраторні краплі під час тісного контакту. Водночас захворювання піддається лікуванню антибіотиками, якщо терапію розпочати вчасно.



