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Справа Епштейна повертається: що тепер загрожує трампу через нове звинувачення

В опублікованому звіті згадуються заяви 11 жінок, які пов'язують президента США зі справою засудженого сексуального злочинця.

27 жовтня 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Демократи в юридичному комітеті Палати представників США вимагали призначити спеціального прокурора для розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє The Hill із посиланням на звіт, оприлюднений 26 жовтня.

Справа Епштейна повертається: що тепер загрожує трампу через нове звинувачення

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Автори документа стверджують, що 11 жінок пов'язували Трампа зі злочинами Епштейна. Згідно з звітом, п'ятеро з них прямо звинувачували американського президента у зґвалтуванні чи сексуальному насильстві у присутності Епштейна чи його оточення. Ці твердження представлені як заяви жінок і власними силами не означають, що вина Трампа доведена судом.

Демократи наполягають, що спеціальний прокурор має вивчити можливу причетність Трампа, дії передбачуваних спільників Епштейна та обставини, пов'язані з розслідуванням його злочинів. Окремі претензії автори документа адресували генеральному прокурору Тодду Бланшу, звинувативши його у прихованні доказів проти президента.

"Замість того, щоб домагатися справедливості для постраждалих від Епштейна, колишня генпрокурор Пем Бонді та генпрокурор Бланш керують Мін'юстом як приватна юридична фірма, яка захищає свого колишнього клієнта", — йдеться у звіті.

До призначення Бланш працював особистим адвокатом Трампа.

Провідний демократ комітету Джеймі Раскін заявив, що свідчення жінок вимагають ретельнішої перевірки. Трамп заперечує причетність до злочинів Епштейна, стверджуючи, що не відвідував його острів і не літав на його літаку.

Представниця Білого дому Лорен Біс назвала звіт спробою дискредитувати президента. Вона також заявила, що Трамп раніше виключив Епштейна з клубу Мар-а-Лаго через його поведінку.

Раніше Пем Бонді повідомляла, що доказів скоєння Трампом злочину не встановлено. Тепер вимога демократів про призначення спецпрокурора знову загострила суперечку про розслідування справи Епштейна та можливу відповідальність людей з його оточення.

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Джерело: https://thehill.com/homenews/house/6172897-house-democrats-trump-epstein-special-counsel/
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