США горітимуть, як Франція: Трамп зробив насторожуючу заяву

Президент США Дональд Трамп використав кадри протестів у Франції, щоб закликати американців не підтримувати кандидатів від Демократичної партії на виборах. Виступаючи в Канзасі на заході на підтримку республіканців, він заявив, що те, що відбувається у Франції, має стати попередженням для Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час виступу на арені у Парк-Сіті глядачам показали сюжет Fox News про заворушення у Франції. Протести, викликані невдоволенням зростанням вартості життя, протягом вихідних супроводжувалися насильством та мародерством. Трамп використав ці кадри як аргумент на користь підтримки республіканців.

Американський президент описав ситуацію у Франції як загрозу з боку мігрантів, джихадистів та комуністів, звинувативши їх у ненависті до християнства та західної цивілізації. Він закликав виборців подивитися на те, що відбувається в європейській країні, і зробити висновки перед голосуванням у США.

"Якщо ви хочете побачити, що поставлено на карту на цих виборах, просто подивіться, що відбувається у Франції", — заявив Трамп.

Він також стверджував, що країна, яку назвав колись великою державою, піддається захопленню, пограбуванню та руйнуванню.

Пізніше президент пов'язав заворушення з політикою американських демократів. За його словами, палаючі церковні шпилі та пожежі у Франції показують, чого нібито прагнуть його політичні опоненти у Сполучених Штатах.

Таким чином, французькі протести стали частиною передвиборної риторики Трампа, який регулярно представляє вибір між республіканцями та демократами як боротьбу за безпеку та майбутнє країни. При цьому його заяви про причини заворушень та їхній зв'язок із політикою Демократичної партії є політичними звинуваченнями, а не встановленим доказом того, що американська опозиція прагне повторити французький сценарій.

Виступ у Канзасі продемонстрував, як події за межами США використовуються в американській внутрішній боротьбі: кадри вуличного насильства президент перетворив на аргумент проти своїх суперників напередодні виборів.

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